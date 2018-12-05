"العلوم الإسلامية" تنظم ندوة حول مكانة السنة النبوية

أقامت كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر الشريف ندوة تثقيفية حملت عنوان"مكانة السنة النبوية في الإسلام".



وحاضر في هذه الندوة التي أقيمت اليوم الأربعاء، بكلية العلوم الإسلامية للوافدين بحضور الدكتور محمد مهنى مستشار شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح العوارى عميد أصول الدين، والأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، والأستاذ الدكتور حامد عبد المبدي وكيل الكلية، وتقديم الدكتور محمود الحفناوي الأستاذ المساعد بقسم التفسير بالكلية، واستفتاح الندوة بالقرآن الكريم من تلاوة الطالب شقيق الماليزي.