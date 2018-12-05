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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:23 م

مستشار شيخ الأزهر: السنة النبوية أحد مصادر تشريعنا الإسلامي

مستشار شيخ الأزهر:
نعمات مدحت
dostor.org/2423848

قال الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر، إن المسلم لا يستغني بالقرآن عن السنة النبوية؛ لأن القرآن اشتمل على مبهمات لا بد من بيانها، واشتمل على مجملات لابد من تفصيلها، وتضمن عمومات جاء تخصيصها في السنة النبوية، وجاءت قضايا على إطلاقها.

وتابع: وجاءت السنة النبوية بتقييدها فالسنة النبوية حجة، ومصدرًا من مصادر تشريعنا الإسلامي وقد أجمع على ذلك كل علماء المسلمين في جميع العصور.

جاء ذلك فى الندوة التثقيفية التى عقدتها كلية العلوم الإسلامية للوافدين بعنوان" مكانة السنة المطهرة في الإسلام" اليوم الأربعاء، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس الجامعة.

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