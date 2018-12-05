مصادر: البابا تواضروس الثاني يزور السعودية قريبًا

كشف مصدر كنسي أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سوف يزور السعودية قريبًا لأول مرة.



وقال المصدر لـ"الدستور"، إن هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة العاهل السعودي محمد بن سلمان لزيارة السعودية، مؤكدًا أنه لم يتحدد حتى الآن موعد الزيارة بشكل رسمي.



وأكد أن زيارة الأنبا مرقس مسئول لجنة الإعلام بالمجمع المقدس وأسقف كنائس شبرا الخيمة إلى السعودية خلال الأيام الماضية كانت تمهيدًا لزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني المرتقبة.