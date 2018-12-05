القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:13 م

مباريات الدوري المصري | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة اليوم بث مباشر
03:09 م

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي بجودة عالية HD بدون تقطيع
03:00 م

LIVERPOOL SALAh | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر
02:33 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وبيرنلى
11:41 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي
11:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يوتيوب
11:27 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة ستار
11:25 م

مشاهدة مباراه ليفربول مباشر الان.. مشاهده مباراه ليفربول مباشره اليوم
11:22 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
11:21 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب
11:19 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت
11:03 م

موعد مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي
الكرازة
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:21 م

مصادر: البابا تواضروس الثاني يزور السعودية قريبًا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تريزة شنودة
dostor.org/2423845

كشف مصدر كنسي أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سوف يزور السعودية قريبًا لأول مرة.

وقال المصدر لـ"الدستور"، إن هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة العاهل السعودي محمد بن سلمان لزيارة السعودية، مؤكدًا أنه لم يتحدد حتى الآن موعد الزيارة بشكل رسمي.

وأكد أن زيارة الأنبا مرقس مسئول لجنة الإعلام بالمجمع المقدس وأسقف كنائس شبرا الخيمة إلى السعودية خلال الأيام الماضية كانت تمهيدًا لزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني المرتقبة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

الكنيسة تطلق لقاءات روحية للحديث عن الرهبنة قديمًا

منذ أكثر من شهرين

تزامنًا مع رحيله.. 11 معلومة عن الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ

منذ 3 شهر

الأنبا مكاريوس: نطالب بتعويض المتضررين فى «دمشاو هاشم» وبناء كنيسة.. والجلسات العرفية إهانة للدولة

منذ 3 شهر

الراهب المجرد يعقوب يتحدى قرارات الكنيسة وينظم مؤتمرًا صحفيًا

منذ 3 شهر

طعام الرهبان.. ماذا يأكل «رجال الرب» فى أيام الإفطار وفترات الصوم؟

منذ 3 شهر

البابا تواضروس يترأس أسبوع "العودة للجذور" بدير الأنبا بيشوي

الآن

أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد فى "أحداث مكتب الإرشاد"

براءة الكتاتنى والبلتاجى والعريان فى "أحداث مكتب الإرشاد"

المؤبد لـ"بديع" و5 آخرين فى "أحداث مكتب الإرشاد"

مدرب ليفربول يوجه نصيحة جديدة لـ"محمد صلاح"

ads
الأكثر قراءة

بعد ممارستها الرذيلة.. وفاة امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

إخلاء سبيل رانيا يوسف فى واقعة "الفستان الفاضح"

مدرب ليفربول يوجه نصيحة جديدة لـ"محمد صلاح"

براءة الكتاتنى والبلتاجى والعريان فى "أحداث مكتب الإرشاد"

ألبومات الصور

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

فى يوم رياضى.. طالبات بالعمرانية يرسمن علم مصر بأجسادهن

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

ads
نجم الساعة

بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي كوره اون لاين بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي الاسطورة

الأكثر قراءة

بعد ممارستها الرذيلة.. وفاة امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

إخلاء سبيل رانيا يوسف فى واقعة "الفستان الفاضح"

مدرب ليفربول يوجه نصيحة جديدة لـ"محمد صلاح"

براءة الكتاتنى والبلتاجى والعريان فى "أحداث مكتب الإرشاد"

كشكول

رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع أعمال تجهيز وتأسيس المكتبة المركزية

"رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة".. ندوة بجامعة الأزهر

أولياء الأمور لـ«شوقي»: أبناؤنا ليسوا فئران تجارب

سعاد صالح لـ«كشكول»: قرار «المحرصاوي» لا يعنيني .. وأملك تصريحاً من شيخ الأزهر

رئيس الجامعة البريطانية لـ«كشكول»: نحتل المركز الأول بتصنيف QS

الأمصار

مسؤول: المشاورات اليمنية في السويد تمتد من 7 إلى 14 ديسمبر الجاري

قضية خاشقجي تتحول لفيلم سينمائي بأمريكا

"حماس": قبلنا الورقة المصرية وندعو "فتح" لإنهاء الانقسام

مدرب يوفنتوس: التجاهل في جائزة الكرة الذهبية سيجعل رونالدو أفضل

مركز حقوقي: إدراج حركات المقاومة ضمن قوائم الإرهاب مخالف للقانون الدولي

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

بالصور.. كيف استعدت لندن لاستقبال الكريسماس؟

زيادة ممتلكات الأجانب من الأراضي في كوريا الجنوبية

4 ملايين عامل بريطاني يدخلون دائرة الفقر

مقالات الرأي
مايكل عادل

​ ماذا تنتظرون من جيش صلب المسيح؟!

مايكل عادل

​ كيف يكون لإبليس كنيسة؟!

المزيد
الصحة

فقدان الأسنان بين المسنات مؤشرًا للإصابة بضغط الدم المرتفع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎