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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:20 م

"الري" تنظم ندوة توعية مائية بمطرانية الزقازيق بالشرقية

الري تنظم ندوة توعية
وائل القمحاوى
dostor.org/2423844

نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي بوزارة الري، ندوة توعية بكنيسة مطرانية الزقازيق بمحافظة الشرقية، حول التحديات التي تواجه الشأن المائي في مصر، وجهود الوزارة ممثلة في استراتيجية تنمية الموارد المائية وتنقيتها وتحسين نوعيتها وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المواتية لمواجهة التحديات المائية والتغيرات المناخية، ورفع كفاء الكوادر الفنية وتعزيز آليات التوعية بأهمية نقطة الماء في مصر.

شارك في الندوة المهندس رضا مهدي، وكيل الوزارة بالشرقية، ونيافة اﻷنبا ثيموثاوس أسقف اﻹبراشية، والقمص تادرس سدرة وكيل المطرانية.

تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية، وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه بالدولة، وفي مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤولة من بعض فئات المجتمع، فضلا عن حاجة هذه القطاعات إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية والصناعة.

كما أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي، من خلال قيام اﻷساقفة ورجال الدين والحضور بنشر التوعية المائية بين مواطني محافظة الشرقية لمواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين؛ من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات.

كما تم مناشدة المرأة المصرية من أجل تفعيل دورها الهام في توعية جموع المواطنين من أجل الحفاظ على ثروتنا المائية وترشيد استخدامها، والكف عن إهدارها وتلويثها ومواجهة التعديات على نهر النيل، كذلك تم التأكيد على دور المسئولين من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهة بضرورة نشر ثقافة التوعية وترسيد استخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث وحماية نهر النيل وكافة المجاري المائية من التعديات.

حاضر في الندوة اﻹعلامي محروس بدر، مدير التوعية بالوزارة، والمهندس خالد اﻷنور، مدير هندسة ري الزقازيق، بحضور لفيف من مسئولي الكنيسة ومشاركة محمود قطب، وإبراهيم لطفي مسئولي الإعلام بري الزقازيق.

"الري" تنظم ندوة توعية مائية بمطرانية الزقازيق بالشرقية
"الري" تنظم ندوة توعية مائية بمطرانية الزقازيق بالشرقية
"الري" تنظم ندوة توعية مائية بمطرانية الزقازيق بالشرقية
"الري" تنظم ندوة توعية مائية بمطرانية الزقازيق بالشرقية
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