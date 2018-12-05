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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:20 م

بالصور.. "الرنجة" الأكلة الرسمية داخل لوكيشن تصوير "قيد عائلي"

بالصور.. الرنجة الأكلة
منار إبراهيم
dostor.org/2423842

يواصل فريق عمل "قيد عائلي"، الأربعاء، تصوير مشاهدهم ضمن أحداث المسلسل، داخل الديكور الخاص بمنطقة الحزام الأخضر، بقيادة المخرج تامر حمزة.

وشاركت الفنانة منة فضالي صور من داخل كواليس العمل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" ظهرت من خلالها تجهز "رنجة" لتصبح الأكلة الرسمية داخل اللوكيشين لكل صناع العمل، وعلقت: "يوم الرنجة داخل لوكيشن التصوير، وكله كل رنجة وطلب مني أعمله".

"قيد عائلي" يضم عدد كبير من الفنانين، منهم: ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، أحمد التهامي، وميريهان حسين، تأليف محمد رجاء، إخراج تامر حمزة، ومن إنتاج ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز.

بالصور.. "الرنجة" الأكلة الرسمية داخل لوكيشن تصوير "قيد عائلي"
بالصور.. "الرنجة" الأكلة الرسمية داخل لوكيشن تصوير "قيد عائلي"
بالصور.. "الرنجة" الأكلة الرسمية داخل لوكيشن تصوير "قيد عائلي"
بالصور.. "الرنجة" الأكلة الرسمية داخل لوكيشن تصوير "قيد عائلي"
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