بعد ممارستها الرذيلة.. وفاة امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

توفيت امرأة، اليوم الأربعاء، بحي السيدة زينب، بعد تناولها الفياجرا النسائية.



كان سائق تاكسى أفاد في بلاغ لقسم شرطة السيدة زينب بأنه فوجئ بوفاة امرأة كانت تستقل السيارة بصحبة أحد الأشخاص.



وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة مباحث القسم، وتم القبض على الشخص الذى كان برفقة المتوفاة.



وأثناء التحقيقات، اعترف المتهم بإقامة علاقة جنسية مع المتوفاة داخل شقته، مقابل 200 جنيه، وأنها تناولت عقاقير طبيبة أثناء ممارسة الرذيلة معه، وأبلغته أنها "فياجرا نسائية". مضيفا أنه اصطحبها بعد ذلك لتوصيلها لمكان إقامتها، لكنه فوجئ بأنها لا تتحرك داخل التاكسى وتوفيت.