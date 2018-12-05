كول كورة coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الانجليزي اليوم مباشر| Liverpool

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن ساديو ماني نجم ليفربول لن يلحق بمباراة فريقه أمام بيرنلى، المقرر إقامتها فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة 15 للدورى الإنجليزى.





ومن المقرر ان تنقل فضائية بي ان سبورت 1 البث المباشر للمباراة.

كول كورة coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الانجليزي اليوم مباشر| Liverpool





وكان يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول قد أكد فى المؤتمر الصحفى أمس أن ساديو ماني يعانى من جرح فى قدمه احتاج لعدة غرز وغير جاهز لمباراة اليوم، كما تحوم شكوك أيضًا حول مشاركة أندي روبرتسون الظهير الأيسر لعدم الجاهزية.

كول كورة coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الانجليزي اليوم مباشر| Liverpool









كشفت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن كلوب سيجرى عدة تغييرات على تشكيل فريقه اليوم، وأبرزها استبعاد ساديو ماني للإصابة وروبرتو فيرمينو لتراجع مستواه مؤخرًا، وقد يبدأ مباراة اليوم بتشكيل يضم:





حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جوميز، لوفرين، فان ديك، مورينو.

الوسط: ميلنر، فابينيو، كيتا.

الهجوم: محمد صلاح، ستوريدج، شاكيري.

كول كورة coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الانجليزي اليوم مباشر| Liverpool