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الثقافة
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:17 م

بالصور.. السفير المصري بالكويت وحرمه في إفتتاح معرض فاروق حسني

صورة من الحدث
صورة من الحدث
جمال عاشور
dostor.org/2423838

شارك طارق القوني، السفير المصري لدى دولة الكويت، وحرمه الفنانة التشكيلية، هدى القوني، في إفتتاح معرض الفنان الكبير فاروق حسني، بقاعة منصة الفن المعاصر "كاب" في الكويت.

وأعبر السفير وحرمه، عن إعجابهم بالمعرض وبالأعمال المعروضة، التي نالت وصفها بأنها مرحلة مختلفة نسبيا في تجربة فاروق حسني الفنية.

كما حضر الافتتاح الدكتور سليمان العسكري، الأمين العام السابق للمجلس الوطني للثقافة والفنون، والفنان والنحات الكويتي الرائد سامي محمد، وعدد من الفنانين الكويتيين من بينهم الفنانة ثرية البقصمي والفنان عادل الخلف، إضافة لعدد من الفنانين الأجانب الذي جاءوا إلى الكويت لحضور المعرض وبينهم الفنان الفنزويلي رامون أولار.


وشهد الافتتاح حضور بعض كبار الشخصيات العامة وبينهم الشيخ جابر فيصل سعود الصباح الشيخة بولا الصباح حرم الشيخ مبارك جابر الأحمد وأنور القطامي وحرمه، والمهندس خالد المشعان وعادل البحر وحرمه، وأرونا سلطان، وأحمد الحميضي، ومجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين المصريين والأجانب المقيمين في الكويت.

وضم المعرض 39 عملا من أعمال الفنان الكبير تضمنت تقنيات مختلفة في إطار الأسلوب التجريدي الذي اتسمت به أغلب أعمال فاروق حسني، غير أنها تراوحت بين التجريد الحر وبين التجريد الهندسي والتجريد الذي يعتمد على عنصر التشخيص وهي مرحلة مختلفة نسبيا بالنسبة لأعمال الفنان، واتسمت الأعمال بسمتين رئيستين هما التناسب بين الألوان وبين قدرتها على التعبير عن حالات شعورية مختلفة في كافة الأعمال تقريبا، فليس تركيز الفنان منصبا على العلاقات الهندسية في التشكيلات المرسومة في اللوحات بقدر ما يبدو منصبا على العلاقات بين الألوان ومدى انسجامها أو تنافرها لخلق تأثير محدد. وحضر أصحاب القاعات الفنية في الكويت.

بالصور.. السفير المصري بالكويت وحرمه في إفتتاح معرض فاروق حسني
بالصور.. السفير المصري بالكويت وحرمه في إفتتاح معرض فاروق حسني
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