"مستقبل وطن": سنقدم 10 دراسات جدوى لجهاز المشروعات الصغيرة

قال محمد قناوى، القيادى بحزب مستقبل وطن، والباحث الاقتصادي، إنه انتهى من بحثه بمساعدة الحزب والذى يتحدث عن المنتجات غير الضرورية التى نستوردها من الخارج بملايين الدولارات رغم سهولة تصنيعها محليا، وبأقل التكاليف حتى نستطيع توفير العملة الصعبة ودعم المنتج المحلى.



وأكد "قناوي" أن بحثه يشتمل على 10 دراسات جدوى جاهزة تماما لـ 10 مشروعات لتسليمها مع بحثه إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ليعرضها الجهاز على الشباب الذين يسعون لعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة كمعاونة ومساهمة منا مجانية لشباب مصر وذلك لأجل تنمية المنتج المحلى.



وأكد "قناوى"، على أنه من بين هذه المشروعات دراسة جدوى تصنيع خلل الأسنان وأخر للعب الأطفال والتى نستوردهما بما يقدر بـ 40 مليون دولار، ودراسة لمشروع مناديل الجيب واليد والتى نستوردها بما يقدر 11 مليون دولار، ودراسة لمشروع مزيلات العرق والتى نستوردها بما يقدر 12 مليون دولار، ودراسة لتصنيع "الأساتيك المطاطية" والذى نستورده بما يقدر بـ 1.3 مليون دولار، إضافة لدراسة لتصنيع أمشاط الشعر البلاستيك والملابس الداخلية الرجالى والحريمى والشالات وغيرها من الملابس.