"العواري": كل دستور يحتاج للوائح إيضاحية تبرز جوانبه

قال الدكتور عبدالفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، إن كل المسلمين يقفون صفا واحدا للدفاع عن هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة.



وأضاف في كلمته خلال ندوة " مكانة السنة المطهرة في الإسلام"، اليوم الأربعاء، التي عقدتها كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر، أن السنة النبوية تبين القرآن الكريم وتفسره فكيف يكون حال الأمة إذا تخلينا عنها.



ودلل "العواري" على ذلك بأن كل دستور يحتاج إلى لوائح ايضاحية تبين جوانبه، وأن الأمة الإسلامية كلها لا تساوى عند الله شيئًا، أن لم يكن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.