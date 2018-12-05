21 ديسمبر.. مناقشة المجموعة القصصية "وكأنه هو"
بالتعاون مع دار "يسطرون" للطباعة والنشر٬ تقيم مكتبة الكتب خان٬ بمقر فيلا الدكتور عبدالصبور شاهين، حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "وكأنه..هو" للدكتور عصام حسين عبد الرحمن٬ في السادسة والنصف مساء الجمعة 21 ديسمبر الجاري.
ويتناول المجموعة بالنقد والتحليل كل من: الدكتور عزوز علي اسماعيل٬ الدكتور محمد سليم شوشة والكاتب شوقي عبد الحميد٬ ويدير الندوة الشاعر ابراهيم موسي النحاس.
يذكر أنه صدرت لـ"عبدالرحمن" عدة إصدرات منها: "الكيلو 21 رواية قصيرة٬ كرسي سادس خال مجموعة قصصية٬ سرير عنكبوت مجموعة قصصية٬ بالإضافة إلى روايته القصيرة زحف الأرانب".