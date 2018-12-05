ماتش لايف اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول ضد بيرنلي مباشر رابط يوتيوب | يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي

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أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن ساديو ماني نجم ليفربول لن يلحق بمباراة فريقه أمام بيرنلى، المقرر إقامتها فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة 15 للدورى الإنجليزى.

ومن المقرر ان تنقل فضائية بي ان سبورت 1 البث المباشر للمباراة.

وكان يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول قد أكد فى المؤتمر الصحفى أمس أن ساديو ماني يعانى من جرح فى قدمه احتاج لعدة غرز وغير جاهز لمباراة اليوم، كما تحوم شكوك أيضًا حول مشاركة أندي روبرتسون الظهير الأيسر لعدم الجاهزية.

كشفت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن كلوب سيجرى عدة تغييرات على تشكيل فريقه اليوم، وأبرزها استبعاد ساديو ماني للإصابة وروبرتو فيرمينو لتراجع مستواه مؤخرًا، وقد يبدأ مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: جوميز، لوفرين، فان ديك، مورينو.
الوسط: ميلنر، فابينيو، كيتا.
الهجوم: محمد صلاح، ستوريدج، شاكيري.
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