عودة 425 مصريًا من ليبيا وعبور 275 شاحنة عبر منفذ السلوم

أكد اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، عودة 425 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري، منهم 377 سافروا بصورة شرعية و48 بصورة غير شرعية، وعبور 275 شاحنة في الاتجاهين، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال مدير الأمن - في بيان اليوم الأربعاء - إنه تم إنهاء إجراءات سفر 744 شخصا عبر المنفذ، منهم 285 مصريا و459 ليبيا، مشيرا إلى أنه تم إنهاء أيضا إجراءات مغادرة 145 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 130 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.