يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى والجونة في الدوري المصري اليوم بث مباشر

القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 03:03 م

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يستضيف الأهلي فريق الجونة في الثامنة مساء اليوم الأربعاء 5-12-2018 على ملعب السلام، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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