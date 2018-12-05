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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:51 م

مشاهدة قناة أون سبورت HD .. مشاهدة مباراة الاهلى والجونة في الدوري المصري بث مباشر

مشاهدة قناة أون سبورت HD .. مشاهدة مباراة الاهلى والجونة في الدوري المصري بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم بث مباشر
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قررت اللجنة تأخير موعد مباراة الأهلي مع الجونة لمدة ساعة، لتقام في الثامنة مساء الأربعاء المقبل بدلًا من السابعة.

جاء قرار اللجنة بعد تحديد الإسماعيلي، الخامسة مساء الأربعاء، موعدًا لمباراة إياب دور الـ64 بدوري أبطال افريقيا أمام بطل بوروندي، بعدما تأكد إذاعة اللقاء.

يلتقى فريق الاهلى ضد الجونة فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع السابع فى لقاء صعب الطرفين نظرا لموقف الفريقين الصعب بجدول الدورى 
ويدخل الأهلى اللقاء فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة من 8 مباريات فاز فى 4 مباريات والتعادل فى 2 والخسارة فى مثلهم ، أما الجونة فيدخل اللقاء فى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة جمعهم من الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى 7 مباريات والخسارة فى 5 .
القنوات الناقلة للمباراة
تنقل قناة أون سبورت حصريا المباراة .

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم 5-10-2018 في الدوري المصري، يلا شوت بث مباشر مباريات اليوم مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اون لاين بدون تقطيع، ننقل لكم اليوم مشاهدة مباراة الأهلي والجونة يوتيوب بجودة ضعيفة في اطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
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موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم
البطولة : الدوري المصري
القنوات : اون سبورت
المعلق : لم يحدد بعد
الساعة : 7:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 8:00 مساء بتوقيت السعودية

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