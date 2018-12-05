رابط سريع شغال مباراة الأهلى والجونة بث مباشر مجانا بدون تقطيع كورة أون لاين

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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:49 م

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رابط سريع شغال مباراة
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على ملعب استاد السلام يلتقى فريق النادى الأهلي نظيره الجونة مساء اليوم الأربعاء 5-12-2018 ، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لمسابقة الدوري العام، بسبب انشغال الفريق الأحمر باللعب في دوري أبطال أفريقيا 2018.

تذاع مباراة الأهلى والجونة فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت السعودية والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات وذلك على قناتى النيل الرياضية و أون سبورت

معلومات عن اللقاء بين مباراة الأهلى والجونة

يأتى النادى الأهلي قبل مواجهة الجونة فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز في 4 وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، وما زال لديه 7 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة بث مباشر مباراة الأهلى والجونة أون سبورت

يسعى الفريق الأحمر لاستمرار حصد النقاط في مشواره للعودة مرة أخرى لمكانته في جدول ترتيب الدوري، بعد الفوز على بتروجت في المباراة الماضية بهدف نظيف، خاصة أن الفريق الأحمر يواجه ظروفًا صعبة، ويعاني تراجع النتائج والمستوى، خاصة بعد الخسارة أمام المقاولون العرب في الدوري العام، ومن قبلها توديع البطولة العربية وخسارة اللقب الأفريقي قبل أن يستعيد الفريق نغمة الانتصارات أمام بتروجت

والتقى الأهلي والجونة من قبل 12 مرة، 7 فوز للأهلي، وفوز وحيد للجونة، و4 تعادلات.

آخر مواجهات الفريقين بالدوري، كانت بالدور الثانى موسم 2015، انتهت بالتعادل 1 – 1 وأحرز للأهلى إسلام رشدي لاعب الجونة الحالي، وإسلام محارب، لاعب الأهلي الحالي للجونة.

توقيت مباراة الأهلى والجونة والقنوات الناقلة

تنقل المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناتي النيل الرياضية، وOn Sport Hd.

وتتيح الدستور من خلال بوابتها الكابتن مشاهدة مباراة الأهلى والجونة بث مباشر بدون تقطيع رابط سريع شغال لايف كورة  اون لاين

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