HD | أونلاين kora fe elshabka.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي |بث مباشر ليفربول VS بيرنلي ماي كول كورة لايف

وفقاً لمنافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الانجليزي الممتاز يلتقي كلاً من ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي الممتاز مساء اليوم الأربعاء2018/12/5 حيث يستعد لخوض مواجهة على ملعب تيرف مور، وسوف نعرض لعشاق الكرة في هذه المقالة الموعد المحدد لتلك المواجهة والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي اليوم، حيث ينتظرها بصفة خاصة الجمهور المصري نظراً لاحتمالية مشاركة النجم محمد صلاح في هذا اللقاء كبيرة للغاية.

HD | أونلاين kora fe elshabka.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي |بث مباشر ليفربول VS بيرنلي ماي كول كورة لايف فمباراة ليفربول وبيرنلي في توقيت يسعى فيه للاستمرار في انتصاراته بعد عودته إلي النتائج الكبيرة التي يحققها الفريق منذ بداية الموسم حيث يتصدر ليفربول المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الانجليزي والذي يفرق عن صاحب المركز الثالث نادي تشيلسي بنقطنين برصيد 36 نقطة، بينما يحتل سيكون ايفرتون المركز التاسع عشر والذي يقدم أداء متخازل من بداية الموسم.





بطاقة مباراة ليفربول وبيرنلي:-

بيرنلي Vs ليفربول. البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 15). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 . الملعب : تيرف مور . المعلق : محمد الكواليني .

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي:-

10:45 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:45 مساءاً بتوقيت مصر . 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:45 مساءاً بتوقيت الأردن. 9:45 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:45 مساءاً بتوقيت لبنان . 10:45 مساءاً بتوقيت العراق . 9:45 مساءاً بتوقيت السودان . 10:45 مساءاً بتوقيت اليمن . 9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا . 8:45 مساءاً بتوقيت تونس . 8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر . 8:45 مساءاً بتوقيت المغرب . 11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات. 10:45 مساءاً بتوقيت البحرين. 11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 10:45 مساءاً بتوقيت الكويت . 10:45 مساءاً بتوقيت قطر. 7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 7:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

ستذاع مباراة ليفربول وبيرنلي في تمام الساعة 21.45 بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء الموافق 2018/12/5،التي ستنقل باللغة العربية قناة بي ان سبورت 2 المشفرة، أما إذا أردت مشاهدة المباراة على قنوات أخرى كما أن هناك قناة idman على قمر أذربيجان والحاصلة على حقوق الدوري الانجليزي قناة Georgia TV1 الرياضية الجورجية و قناة فارزيش سبورت الإيرانية التي تبث على الياه سات.

HD | أونلاين kora fe elshabka.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي |بث مباشر ليفربول VS بيرنلي ماي كول كورة لايف فقد هاجم يورجن كلوب المدير الفني الألماني المدير الفني للمنتخب المصري أجيرى الذي طالب النجم صلاح بالرحيل عن ليفربول حتى يفوز بالألقاب.

حيث أن فريق ليفربول يعيش أفضل مبارياته على المستوى المحلي، حيث يواصل الفريق تصدره المركز الثاني المقارب لحامل اللقب مانشستر سيتي المحتل صدارة الترتيب.