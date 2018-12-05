الزمالك يطعن على رفض حل اللجنة الأوليمبية
أقام نادي الزمالك ٤ طعون أمام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بجلسة ٢ ديسمبر الجارى، في الدعاوى رقم 171643232175 والتى تضمنت:
- رفض دعوى رئيس الزمالك لحل اللجنة الأوليمبية
- عدم الاختصاص فى نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأولمبية
- رفض دعوى رئيس الزمالك تطالب بإلغاء قرار عدم اعتماد عمومية النادى
-عدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين
واختصمت الطعون رقم 122521225312254 لسنة ٦٥ قضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.