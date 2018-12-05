يلا شوت ليفربول وبيرنلي Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة liverpool اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم بث مباشر يلا كورة

يشهد ملعب تيرف مور على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق بيرنلي ضيفه فريق ليفربول، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.





وتنطلق مباراة ليفربول وبيرنلي تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

يلا شوت ليفربول وبيرنلي Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة liverpool اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم بث مباشر يلا كورة

وسوف تكون مباراة ليفربول وبيرنلي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.





وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق بيرنلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / شيردان شاكيري / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق بيرنلي حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 14 جولة من عمر المسابقة:

يلا شوت ليفربول وبيرنلي Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة liverpool اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم بث مباشر يلا كورة

المركز الثاني: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 36 نقطة.

المركز التاسع عشر: فريق بيرنلي، يمتلك في رصيده 9 نقاط فقط لا غير.