25 ديسمبر.. راغب علامة يحتفل بالكريسماس فى مصر

يستعد المطرب اللبناني راغب علامة، لإحياء حفل كبير في 25 ديسمبر الجاري، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة؛ احتفالًا بالكريسماس.



من ناحية أخرى، يستأنف السوبر ستار التحضيرات الخاصة بأحدث ألبوماته الغنائية فور عودته من جولته الأوروبية، خاصة أنه ينوي طرح ألبوم رومانسي خلال الموسم الشتوي؛ احتفالًا بالعام الجديد 2019، ويتعاون خلاله مع نخبة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم طوني أبوكرم، محمود الخيامي، محمد البوغة، ومدحت خميس.



يذكر أن راغب علامة، أحيا مؤخرًا مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية بمختلف البلدان العربية والمهرجانات الدولية منها في فندق كمبينيسكي سمرلاند، ببيروت، وآخر ضمن فعاليات مهرجانات غوسطا اللبنانيّة، وحفل على مسرح "6ix Degrees" في الساحل الشمالي، كما طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية "يلا حبيبي" على طريقة الفيديو كليب، وشاركته النجمة النيجيريّة Seyi Shay، وأشرف عليها المنتج العالمي الشهير كوستي.