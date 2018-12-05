kora online | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | ليفربول وبيرنلي koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

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موعد مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي
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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:43 م

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يلتقي مساء اليوم الأربعاء، فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع نظيره بيرنلي، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019.

تبدأ مباراة ليفربول وبيرنلي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع  بتوقيت مصر، على ملعب تيرف مور، وهي مذاعة على قنوات beIN sports المشفرة.
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والجدير بالذكر أن “الريدز” يحتل المركز الثاني في الدوري بـ36 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط.

أكد البرازيلي فابينيو لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، على صعوبة المباراة التى تجمع فريقه غدا امام بيرنلي على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الانجليزي الممتاز، بسبب مسألة ضغط المباريات.

فابينيو يتحدث عن صعوبة مباراة ليفربول وبيرنلي
وقال فابينيو للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "دون أدنى شك. عندما يكون لديك الكثير من المباريات في فترة زمنية قصيرة، عقب كل مباراة ومهما كانت النتيجة، عليك أن تبدأ على الفور التحضير للمباراة المقبلة".

أضاف: "زملائي في الفريق يذكرون أن مواجهة بيرنلي على ملعبه صعبة للغاية. قبل مجيئي إلى هنا كنت أعرف أن بيرنلي فريق صعب ويصعب تخطيه على أرضه. هذا ما يحدث في الدوري الإنجليزي، خاصة خارج الديار".

وعن المباراة السابقة أمام إيفرتون قال: "نتيجة مباراة إيفرتون كانت رائعة، ثلاث نقاط أخرى حصدناها، وما زلنا نقاتل من أجل المركز الأول. الآن لدينا مباراة مهمة وصعبة ضد بيرنلي. سنعمل بجد وبكل تركيز من أجل هذه المباراة".
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