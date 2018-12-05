أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد فى "أحداث مكتب الإرشاد"

حصل "الدستور" على أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".



المتهمون هم: محمد بديع، مصطفى عبدالعظيم درويش، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، محمد خيرت الشاطر، رشاد البيومى، محمود أحمد أبوزيد.



وأسندت النيابة إلى قيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.