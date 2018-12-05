توقف حركة الصيد بميناء البرلس بسبب الرياح والأمطار

تسببت الرياح الشديدة المصاحبة بأمطار خفيفة ومتوسط، في توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس، خوفًا على حياة الصيادين وسلامة مراكبهم، بعد ارتفاع حركة المد والجزر بمياه البحر المتوسط، سواء للمراكب المبحرة من ميناء البرلس أو بوغاز رشيد.



كم توقفت حركة الملاحة ببحيرة البرلس، بسبب هبوب الرياح والأمطار، خاصة أن المراكب التي تعمل في بحيرة البرلس، معظمهم قوارب ومراكب صغيرة، يخشى تعرضها للانقلاب بالمياه.



وأدت شدة الرياح وغزارة الأمطار، لانقطاع الكهرباء عن عدد من القرى بالبرلس والحامول وسيدي سالم وبيلا وقلين.



وكلف الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، الأجهزة المحلية، بالتعامل الفوري مع مخلفات الأمطار وكسح المياه وتصريفها وحل مشكلات انقطاع الكهرباء، والتواصل مع كافة الأجهزة المعنية.