القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:13 م

مباريات الدوري المصري | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة اليوم بث مباشر
03:09 م

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي بجودة عالية HD بدون تقطيع
03:00 م

LIVERPOOL SALAh | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر
02:33 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وبيرنلى
11:41 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي
11:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يوتيوب
11:27 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة ستار
11:25 م

مشاهدة مباراه ليفربول مباشر الان.. مشاهده مباراه ليفربول مباشره اليوم
11:22 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
11:21 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب
11:19 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت
11:03 م

موعد مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي
الكابتن
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:30 م

Kora cafe| مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر 5-12-2018 الدوري الانجليزي متابعة (MANE)| يلا شوت لايف HD

Kora cafe| مشاهدة
dostor.org/2423649

Kora cafe| مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر 5-12-2018 الدوري الانجليزي متابعة (MANE)| يلا شوت لايف HD

يشهد ملعب تيرف مور على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق بيرنلي ضيفه فريق ليفربول، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وبيرنلي تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.
Kora cafe| مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر 5-12-2018 الدوري الانجليزي متابعة (MANE)| يلا شوت لايف HD
وسوف تكون مباراة ليفربول وبيرنلي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق بيرنلي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.
خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح / شيردان شاكيري / روبيرتو فيرمينو.
المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.
وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق بيرنلي حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 14 جولة من عمر المسابقة:
Kora cafe| مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر 5-12-2018 الدوري الانجليزي متابعة (MANE)| يلا شوت لايف HD
المركز الثاني: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 36 نقطة.
المركز التاسع عشر: فريق بيرنلي، يمتلك في رصيده 9 نقاط فقط لا غير.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم
ستذاع مباراة ليفربول وبيرنلي في تمام الساعة 21.45 بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء الموافق 2018/12/5،التي ستنقل باللغة العربية قناة بي ان سبورت 2 المشفرة، أما إذا أردت مشاهدة المباراة على قنوات أخرى كما أن هناك قناة idman على قمر أذربيجان والحاصلة على حقوق الدوري الانجليزي قناة Georgia TV1 الرياضية الجورجية و قناة فارزيش سبورت الإيرانية التي تبث على الياه سات.
Kora cafe| مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر 5-12-2018 الدوري الانجليزي متابعة (MANE)| يلا شوت لايف HD

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا - كول كورة

الآن

"المرور" تحذر السائقين من الأمطار

القوات البحرية تواصل البحث عن الصيادين المفقودين بدمياط

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحرك فوري لحماية شعبها من الاحتلال

حجز محاكمة 28 متهما بـ"إعلام الإخوان" للحكم

ads
الأكثر قراءة

مدرب ليفربول يوجه نصيحة جديدة لـ"محمد صلاح"

الأرصاد تعلن: موجة الطقس السيئ حتى السبت

بدء التحقيق مع رانيا يوسف في التحريض على الفسق والفجور

محمد الباز ساخرًا من عمرو أديب: "قاعد على نصبة مش في ستوديو"

ألبومات الصور

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

مدرب ليفربول يوجه نصيحة جديدة لـ"محمد صلاح"

الأرصاد تعلن: موجة الطقس السيئ حتى السبت

بدء التحقيق مع رانيا يوسف في التحريض على الفسق والفجور

محمد الباز ساخرًا من عمرو أديب: "قاعد على نصبة مش في ستوديو"

كشكول

وزيرة التخطيط: مسح فيروس سى برعاية «السيسى» سيكون الأكبر على مستوى العالم

«السعيد»: الطفل بالقرية يعد مصدراً لرزق العائلة

وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى لـ 8 % بحلول 2022

«لغة الجسد» دورة تدريبية بجامعة حلوان

تعرف علي شروط التقدم بالمدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد

الأمصار

قضية خاشقجي تتحول لفيلم سينمائي بأمريكا

"حماس": قبلنا الورقة المصرية وندعو "فتح" لإنهاء الانقسام

مدرب يوفنتوس: التجاهل في جائزة الكرة الذهبية سيجعل رونالدو أفضل

مركز حقوقي: إدراج حركات المقاومة ضمن قوائم الإرهاب مخالف للقانون الدولي

الأمير خالد بن سلمان: نأمل في نجاح المشاورات اليمنية بالسويد

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

زيادة ممتلكات الأجانب من الأراضي في كوريا الجنوبية

4 ملايين عامل بريطاني يدخلون دائرة الفقر

حرمان بريطاني من القيادة لاصطحابه 11 شخصا في سيارته

مباريات
الصحة

فقدان الأسنان بين المسنات مؤشرًا للإصابة بضغط الدم المرتفع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎