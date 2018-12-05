"القباج": 340 ألف تظلم لـ"تكافل وكرامة"

قالت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، إن عدد التظلمات بلغ 340 ألف تظلم لـ"تكافل وكرامة" تم قبول 2% فقط، وهو ما يدل على السياسة الصحيحة التى تنتهجها وزارة التضامن فى عمليات التنقية والاستحقاق.



وأكدت "القباج" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل" 8.341.836 مستفيد، منهم 1.998.280 أسرة تعولها إناث، و270.521 أسرة يعولها ذكور، فيما يبلغ عدد المستفيدين من "كرامة" 1.300.568، منهم 52.338 من كبار السن، 252.338 مستفيد من المصابين بإعاقات، 1.668 من كبار السن والمصابين بإعاقات، ويصل عدد الأسر المسجلة على قواعد بيانات البرنامج لـ6.359.215، في حين يصل عدد أفراد الأسر المسجلة على قواعد بيانات البرنامج 24.835.418، فيما يصل عدد الأسر المستفيدة من إجمالي الأسر المسجلة الصحيحية 2.213.219 بنسبة 42%، ويبلغ عدد أفراد الأسر المستفيدة من إجمالى الأفراد المسجلين 9.252.873 بنسبة 44%، ويصل عدد الأسر المرفوضة أو الموقوفة من إجمالي الأسر المسجلة الصحيحة 3.030.779 بنسبة 58%.