بالصور.. "نائب الأزهر" يتفقد مطبخ المدينة الجامعية للطالبات

تفقد الدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، والمحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لفرع الجامعة، المطبخ الخاص بالمدينة الجامعية للطالبات؛ للتأكد من سلامة وجودة الغذاء ومطابقته لمعايير الصحة والجودة المتعارف عليها، وذلك حفاظا على صحة الطالبات.



جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح عرابي وكيل كلية البنات الإسلامية، والدكتورة إيمان مخلوف المشرفة على المدينة الجامعية للطالبات.



وتفقد "عبد الرؤوف" المخازن الخاصة بكلية البنات الإسلامية؛ لمناقشة استلام الأدوار التي انتهت صيانتها، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون ذلك، ووجه بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة وسرعة صيانة كل ما يحتاج إلى صيانة.