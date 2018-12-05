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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:29 م

بالصور.. "نائب الأزهر" يتفقد مطبخ المدينة الجامعية للطالبات

صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2423647

تفقد الدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، والمحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لفرع الجامعة، المطبخ الخاص بالمدينة الجامعية للطالبات؛ للتأكد من سلامة وجودة الغذاء ومطابقته لمعايير الصحة والجودة المتعارف عليها، وذلك حفاظا على صحة الطالبات.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح عرابي وكيل كلية البنات الإسلامية، والدكتورة إيمان مخلوف المشرفة على المدينة الجامعية للطالبات.

وتفقد "عبد الرؤوف" المخازن الخاصة بكلية البنات الإسلامية؛ لمناقشة استلام الأدوار التي انتهت صيانتها، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون ذلك، ووجه بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة وسرعة صيانة كل ما يحتاج إلى صيانة.

بالصور.. "نائب الأزهر" يتفقد مطبخ المدينة الجامعية للطالبات
بالصور.. "نائب الأزهر" يتفقد مطبخ المدينة الجامعية للطالبات
بالصور.. "نائب الأزهر" يتفقد مطبخ المدينة الجامعية للطالبات
بالصور.. "نائب الأزهر" يتفقد مطبخ المدينة الجامعية للطالبات
بالصور.. "نائب الأزهر" يتفقد مطبخ المدينة الجامعية للطالبات
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