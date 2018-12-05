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الثقافة
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:25 م

افتتاح معرض فاروق حسني في منصة الفن المعاصر (صور)

افتتاح معرض فاروق
جمال عاشور
dostor.org/2423518

شهدت قاعة منصة الفن المعاصر "كاب" في الكويت، افتتاح معرض "تجريد" للفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، وسط حضور كبير من محبي الفنون والفنانين والمثقفين في الكويت، وحضر الافتتاح السفير المصري لدى دولة الكويت طارق القوني وهدى القوني الفنانة التشكيلية وحرم السفير، ومحمد السنعوسي مؤسس التلفزيون الكويتي ووزير الإعلام الأسبق.

كما شارك في الافتتاح الدكتور سليمان العسكري، الأمين العام السابق للمجلس الوطني للثقافة والفنون، والفنان والنحات الكويتي الرائد سامي محمد، وعدد من الفنانين الكويتيين من بينهم الفنانة ثرية البقصمي والفنان عادل الخلف، إضافة لعدد من الفنانين الأجانب الذي جاءوا إلى الكويت لحضور المعرض وبينهم الفنان الفنزويلي رامون أولار، وشهد الافتتاح حضور بعض كبار الشخصيات العامة وبينهم الشيخ جابر فيصل سعود الصباح الشيخة بولا الصباح حرم الشيخ مبارك جابر الأحمد وأنور القطامي وحرمه، والمهندس خالد المشعان وعادل البحر وحرمه، وأرونا سلطان، وأحمد الحميضي، ومجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين المصريين والأجانب المقيمين في الكويت.

وضم المعرض 39 عملا من أعمال الفنان الكبير تضمنت تقنيات مختلفة في إطار الأسلوب التجريدي الذي اتسمت به أغلب أعمال فاروق حسني، غير أنها تراوحت بين التجريد الحر وبين التجريد الهندسي والتجريد الذي يعتمد على عنصر التشخيص وهي مرحلة مختلفة نسبيا بالنسبة لأعمال الفنان، واتسمت الأعمال بسمتين رئيستين هما التناسب بين الألوان وبين قدرتها على التعبير عن حالات شعورية مختلفة في كافة الأعمال تقريبا، فليس تركيز الفنان منصبا على العلاقات الهندسية في التشكيلات المرسومة في اللوحات بقدر ما يبدو منصبا على العلاقات بين الألوان ومدى انسجامها أو تنافرها لخلق تأثير محدد. وحضر أصحاب القاعات الفنية في الكويت.

وعبر الحضور عن إعجابهم بالمعرض وبالأعمال المعروضة، كما نالت اللوحات التي حملت لمسات تشخيص باهتمام وتعليقات بعض الحضور بوصفها مرحلة مختلفة نسبيا في تجربته الفنية.

وأعرب عامر الهنيدي رئيس مجلس إدارة منصة الفن المعاصر عن سعادته بإقامة هذا المعرض الفني، وبوجود معالي وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني في الكويت، وقال إنه سعيد بالتجربة والأعمال الفنية التي لاقت إعجابا لافتا من الحضور الكثيف الذين شهدوا افتتاح المعرض، وأكد أن التجربة المعروضة عبر هذه الأعمال تكشف أيضا جانبا من حداثة الفن المصري المعاصر.

وأعرب فاروق حسني عن سعادته بهذا المعرض الذي يقام في الكويت وهي المرة الثانية التي يقيم فيها الفنان معرضا لأعماله في الكويت التي يعرف الجمهور فيها بتذوقهم للفنون والفن التشكيلي بشكل عام.

افتتاح معرض فاروق حسني في منصة الفن المعاصر (صور)
افتتاح معرض فاروق حسني في منصة الفن المعاصر (صور)
افتتاح معرض فاروق حسني في منصة الفن المعاصر (صور)
افتتاح معرض فاروق حسني في منصة الفن المعاصر (صور)
افتتاح معرض فاروق حسني في منصة الفن المعاصر (صور)
افتتاح معرض فاروق حسني في منصة الفن المعاصر (صور)
افتتاح معرض فاروق حسني في منصة الفن المعاصر (صور)
افتتاح معرض فاروق حسني في منصة الفن المعاصر (صور)
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