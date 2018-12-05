"نيوزويك": بوتين شرح لترامب وجهة نظر روسيا حيال أزمة أوكرانيا

قال مصدر مسئول روسي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين هذا الأسبوع وسأله عن النزاع الجاري مع أوكرانيا.



وأضاف المصدر- وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية اليوم الأربعاء- "أن الرئيس الروسي شرح وجهة نظر بلاده حيال الأمر في المحادثة التي أجريت (وقوفا) وتراوحت بين 10 و15 دقيقة، وصغي له الرئيس الأمريكي باهتمام".



وكان "ترامب" ألغى اجتماعه مع بوتين قبل ساعات من هبوط طائرته في الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، وأرجع ترامب ذلك إلى مصادرة الجيش الروسي لثلاث قطع بحرية أوكرانية يوم 25 نوفمبر لدى محاولتها عبور مضيق "كيرتش" إلى بحر آزوف، وصادرت روسيا السفن ملقية القبض على 24 جنديا أوكرانيا أصيب بعضهم بجروح.



وقالت "نيوزويك" إن المسؤولين الروس يؤمنون بأن ترامب لم يلغ اجتماعه مع بوتين بسبب أزمة أوكرانيا، وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي بعد فترة وجيزة من إلغاء ترامب اجتماعه مع بوتين إنها تعتقد أن الأمر يرجع للشأن الداخلي الأمريكي.