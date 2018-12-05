يلا شووت .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

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مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر، مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر 5-12-2018 الدوري المصري،تستكمل المباريات المؤجلة من الأسبوع السابع فى الدورى المصرى يوم الأربعاء 5/12/2018، ويستضيف الأهلى منافسه الجونة على ملعب السلام، ويأمل الأهلى فى تحقيق الفوز واستعادة انتصاراته، بينما يطح الجونة فى خطف نقاط المباراة وتعطيل منافسه.، بث مباشر مباريات اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والجونة اون لاين بدون تقطيع،الأهلى يطمح فى استكمال عجلة انتصاراته، الجونة يسعى لتحقيق مفاجأة وخطف انتصار، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والجونة، مجاناً beoutq كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | embratoria live .





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مباراة الأهلي والجونة بث مباشر

تابع لايف مباراة الأهلي والجونة، ويحتل فريق الأهلى المركز السادس عشر فى الترتيب برصيد 14 نقطة من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى لقائين وخسارة مثلهم، كما يذكر أن الفريق له 8 مواجهات مؤجلة حتى الأن، ويذكر أن الفريق قد حقق الفوز فى لقاءه الماضى أمام بتروجيت بنتيجة 1-0 ضمن مؤجلاته أيضا.





يدخل النادى الأهلى مستضيفاً منافسه فريق الجونة فى لقاء الجولة السابعة ضمن المؤجلات فى الدورى المصرى، ويأمل بطل أفريقيا فى تحقيق الفوز فى المباراة، كما يسعى الشياطين الحمر لتحقيق الانتصار والعودة للمسيرة المعتادة، ويطمح لاعبى الفريق فى تقديم الأداء الفنى والبدنى الجيد من أجل حجز مكان لهم فى التشكيلة الأساسية.





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اون سبورت مباشر

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة يوتيوب بث مباشر 5/12/2018 قناة اون سبورت مباشر، بث مباشر مباراة الاهلي والجونة الشوط الثاني yalla shoot على يلا شوت الدوري المصري، ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر فى الترتيب برصيد 19 نقطة من تحقيق الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى 7 وخسارة 5 مباريات، وله مباراة مؤجلة التى سيتم لعبها مع الأهلى، ويذكر أن الجونة قد تلقى خسارة كبيرة من فريق الزمالك فى مباراة الأسبوع الماضى.





يحل فريق الجونة ضيفا على فريق الأهلى فى مباراة الأسبوع السابع ضمن مؤجلات الدورى المصرى، ويسعى الجونة لتحقيق مفاجأة وخطف انتصار من فم الأسد، كما يأمل فى تحقيق الفوز والتقد فى جدول الترتيب، ويطمح الفريق فى حصد نقاط المباراة ومواصلة تحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم.

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موعد مباراة الأهلى والجونة





أون سبورت – مباراة الأهلى والجونة (on sport) بث حي ومباشر الأهلي والجونة اليوم تقام مباراة الأهلى والجونة فى الأسبوع السابع ضمن مؤجلات الدورى المصرى يوم الأربعاء 5/12/2018، وينطلق اللقاء فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة التاسعة بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة السادسة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والجونة

تنقل مباراة الاهلى والجونة في الجولة السابعة المؤجلة من الدورى المصرى على قنوات أون سبورت والنيل للرياضة، و يذاع استوديو تحليلى خاص بالمباراة للتعليق على أحداث اللقاء وتحليل المباراة فور الانتهاء.





موعد مباراة الاهلي والجونة اليوم

البطولة : الدوري المصري

القنوات : اون سبورت

المعلق : ايمن الكاشف

الساعة : 8:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت السعودية

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر

سيتم وضع رابط البث المباشر لمباراة الاهلي والجونة اليوم باكثر من جوده قبل الماتش بساعه لمتابعة الاستوديو التحليلي للمباراة على قنوات بى ان سبورت