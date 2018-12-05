"المرور" تحذر السائقين من السرعة الزائدة بسبب الأمطار

تناشد الإدارة العامة للمرور، بإتباع تعليمات الإدارة للوقاية من الحوادث المرورية بعد نزول الأمطار أعلى الطرق السريعة، مثل الطريق الزراعي والعلمين الصحراوي والإسكندرية الصحراوي والسويس وبعض مناطق الطريق الدائري وطريق الساحل الشمالي، وتحذرالإدارة بمنع السرعات الزائدة للحد من الحوادث.



ضمت التعليمات التحكم في عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل، حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.



كانت إدارات المرور، رصدت سقوط أمطار متفرقة على الطرق السريعة والداخلية بنطاق القاهرة الكبرى، وانتشرات الخدمات المرورية بشكل مكثف بالمحاور لفك أي حالات زحام مرورى بالطرق.