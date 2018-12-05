إيطاليا تطالب بإنهاء عملية صوفيا الأوروبية بنظمها الحالية

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم الأربعاء أن حكومة بلاده ترغب في إنهاء عملية "صوفيا البحرية الأوروبية" إذا لم يتم التوافق أوروبيا على تعديل نظمها التشغيلية الحالية.



وتطالب السلطات في روما - وفق ما نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالي- بتعديل الأحكام التشغيلية لعملية صوفيا، تفاديا لاقتصار عمليات إنزال المهاجرين الذين تنفذهم سفن البعثة الأوروبية، على موانئ إيطاليا.



وقال "سالفيني" أمام اللجنة البرلمانية الإيطالية الخاصة بمراقبة تنفيذ تنفيذ اتفاقية "شنجن": "نحافظ على موقفنا الثابت الرافض لعمليات إنزال المهاجرين في الموانئ الإيطالية حصرا، لا تقدم ملموسا في الوقت الراهن في المفاوضات الأوروبية على الرغم من مطالبنا بتغيير قواعد تشغيل عملية صوفيا"، مضيفا:"إنه بدون إحراز تقارب تجاه مواقفنا، لا نرى أنه من المناسب الاستمرار في عملية صوفيا".



يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أقر عملية صوفيا عام 2015 وحدد روما مقرا لها، وكلفها بمهمات متعددة منها محاربة تهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط، وانقاذ المهاجرين غير النظاميين، ومن ثم مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة المتعلق بحظر توريد السلاح لليبيا، وأضيفت إلى عملية صوفيا في وقت لاحق مهمة تدريب عناصر خفر السواحل الليبي.