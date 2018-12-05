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حوادث
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:19 م

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في المخدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2423503

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لمتهمين لاتجارهما بالمواد المخدرة بالدرب الأحمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين: هاني عبد الحليم ومحمد شعبان، وخالد أبو الليل، وأمانة سر: محمد علاء حمزة، وإسلام عاشور.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين: محسن فتحي، وفرج سمير، تهمة إحراز وحيازة جوهر الترامادول المخدر بقصد الاتجار.

كما أسندت لهم تهمة حيازة وإحراز مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة " كلونازيبام" وأسندت للمتهم الأول تهمة تعاطي جوهر الحشيش.

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