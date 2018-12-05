Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر ماتش LIVe اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين

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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:16 م

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يواجه فريق الكرة الأول بالأهلي نظيره الجونة على استاد السلام اليوم، الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لمسابقة الدوري العام، والتي تم تأجيلها لانشغال المارد الأحمر باللعب فى دوري أبطال أفريقيا 2018، وهى البطولة التى انتهت بخسارة الفريق الأحمر للدور النهائي على يد الترجي التونسي.

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موعد مباراة الأهلى والجونة فى الدورى العام 
تنطلق مباراة الأهلى والجونة فى الثامنة مساء، وهى المواجهة التى يحاول فيها الفريق الأحمر استمرار حصد النقاط فى مشواره للعودة مرة أخرى لمكانته بين كبار الدوري الممتاز، بعد الفوز على بتروجت فى المباراة الماضية بهدف نظيف، خاصة أن الفريق الأحمر يواجه ظروفًا صعبة، ويعاني من تراجع النتائج والمستوى، خاصة بعد الخسارة أمام المقاولون العرب فى الدوري العام، ومن قبلها توديع البطولة العربية وخسارة اللقب الافريقي قبل أن يستعيد الفريق نغمة الانتصارات أمام بتروجت.

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موقف الأهلى قبل مواجهة الجونة فى الدوري العام 
يحتل الأهلى قبل مواجهة الجونة المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، وما زال لديه 7 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة.

الأهلى يعانى من الإصابات والإجهاد 
ويعاني الأهلى قبل مواجهة الجونة من غياب عدد كبير من أبرز نجومه أبرزهم الحارس محمد الشناوى وأحمد فتحى وعلى معلول ومحمد نجيب وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجاى ورامي ربيعة، كما يواجه الجهاز الفني للأهلى أزمة أخرى تتمثل فى إجهاد بعض اللاعبين، بسبب ضغط المباريات، نظرًا لوجود عدد كبير من المباريات التى ما زالت مؤجلة للفريق الأحمر على المستوى المحلي.
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القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والجونة 
من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباراة الأهلى والجونة اليوم الأربعاء .

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