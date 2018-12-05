14 ديسمبر.. الكنيسة تحيي تذكار شهداء البطرسية

يترأس الأنبا أرميا، أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قداس إحياء تذكار شهداء الكنيسة البطرسية وذلك بحضور أهالي الشهداء يوم 14 من ديسمبر المقبل.



وكشف مصدر كنسي أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لم يشارك بالحضور في قداس السنوية الثاني للشهداء، مؤكدا أنه سينوب عنه سكرتير المجمع المقدس الأنبا دانيال.



وأوضح المصدر لـ" الدستور" أن المركز الثقافي القبطي سيقيم لقاءً خاصًا برئاسة الأنبا أرميا مع أهالي الشهداء في يوم القداس.



وأشار المصدر إلى أنه سيتم فتح متحف الشهداء بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بيوم السنوية الخاصة بهم للجمهور مجاني طوال اليوم للزوار الأقباط، ومن المحتمل أن يلتقى البابا تواضروس عددًا من أهالي الشهداء بالمقر البابوي قرب موعد إحياء الذكرى بأيام قليلة.



يذكر أن الحادث الإرهابي بالكنيسة البطرسية وقع منذ عامين نتيجة انفجار بداخلها قام به أحد الإرهابيين وراح ضحية الحادث حوالي 29 شهيدا قبطيا.