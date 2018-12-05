القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:41 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي
11:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يوتيوب
11:27 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة ستار
11:25 م

مشاهدة مباراه ليفربول مباشر الان.. مشاهده مباراه ليفربول مباشره اليوم
11:22 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
11:21 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب
11:19 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت
11:03 م

موعد مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي
11:01 م

بيرنلي ضد ليفربول | موعد المباراة والقنوات الناقلة | مشاهدة المباراة اليوم بث مباشر
10:53 م

الدوري المصري | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة على نايل سبورت
10:49 م

مشاهدة الاهلى والجونة بث مباشر يلا شوت
10:48 م

ماتش الاهلى والجونه بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر يوتيوب
عالم
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:15 م

مركز حقوقي: إدراج المقاومة ضمن قوائم الإرهاب مخالف للقانون الدولي

مركز حماية لحقوق
مركز حماية لحقوق الإنسان
أ ش أ
dostor.org/2423493

حذر مركز حماية لحقوق الإنسان من مساعي الإدارة الأمريكية استصدار قرار دولي لتجريم المقاومة الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى احترام أحكام القانون الدولي الناظمة لحقوق الشعوب في الأراضي المحتلة.

وقال المركز في بيان اليوم الأربعاء، "إن الدبلوماسية الأمريكية في الأمم المتحدة تعمل على مدار الساعة من أجل إقناع مزيد من الدول للتصويت لصالح مشروع قرار يتضمن إدانة المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة "حماس"، بذريعة إطلاقها المتكرر لصواريخ نحو إسرائيل، ولتحريضها على العنف وتعريضها حياة المدنيين للخطر، كما يطالب مشروع القرار حركتي حماس والجهاد الإسلامي بأن توقفا كل الاستفزازات والأنشطة العنيفة، بما في ذلك استخدام الطائرات الورقية الحارقة".

ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار يوم غد الخميس، وذلك عقب تأجيل التصويت عليه يوم الإثنين الماضي إثر ضغوط مارستها البعثة الدبلوماسية الفلسطينية ونجحت في إرجاء التصويت.

وجدد مركز حماية إدانته للسياسة الأمريكية المنحازة للاحتلال، مستهجنا موقف الإدارة الأمريكية التي لم تتخذ أي إجراء تجاه سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، والتي لازالت ترتكب أفظع الجرائم بحق نساء وأطفال الشعب الفلسطيني، ولازالت تصادر الأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات غير الشرعية، وتحتجز آلاف الفلسطينيين في سجونها، وتعتدي على المقدسات، وتنتهك القواعد الدولية التي أقرتها الأسرة الدولية، الملزمة لسلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة.

واعتبر أن الولايات المتحدة خالفت بموجب هذا المشروع أهم المبادئ القانونية، والقوانين الدولية التي تعطي الشعوب المحتلة الحق في تقرير مصيرها بكافة الوسائل والسبل بما فيها الوسائل العسكرية.

وأكد المركز أن المقاومة الفلسطينية، هي مقاومة مشروعة وفق أحكام القانون الدولي والقرارات الأممية، لافتا إلى انه لا يوجد في القانون الدولي علاقة أو قاعدة تحول بين السكان في الأراضي المحتلة وبين القيام بأعمال المقاومة الوطنية المسلحة، بل هناك من الواجب ما يحتم عليهم ذلك دفاعا عن الوطن وحرمته وانتصارا لشرفه.

وإزاء الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على المجتمع الدولي للتصويت لصالح مشروعها المنحاز لإسرائيل، فقد خاطب المركز المجتمع الدولي مذكرا بأن الاحتلال سلطة تقوم على القوة لا على القانون ولا يمكن أن ينتهي هذا الاحتلال إلا بالقوة بغض النظر عن شكلها، وأن شعوب العالم التي عانت ويلات الاحتلال لم يكن أمامها من سبيل عدا أن تحرر نفسها من الاحتلال والاستعمار بالقوة، ولم ينكر عليها المجتمع الدولي ذلك، ولم يتم وسمها بالإرهاب.

وأعرب المركز عن أسفه إزاء السياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل على حساب الشعب الفسطيني، مشددا على أن السعي لإدارج حركات المقاومة الفلسطينية ضمن قوائم الإرهاب، هو مخالفة للقانون الدولي التي تحث أحكامه على دعم الشعب الواقع تحت الاحتلال حتى نيل إستقلاله.

وطالب الإدارة الأمريكية بوقف سياسة الانحياز للاحتلال الإسرائيلي، واحترام قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية التي تحكم حالة الاحتلال، كما طالب الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة والجمعية العامة للأمم المتحدة الوقوف عند واجبها والمتمثل بحماية هذا الحق للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والحول دون إدانته على ذلك.

ودعا حماية الأسرة الدولية للتصويت ضد مشروع القرار الأمريكي، وذلك بتأكيد إلتزامها بحق الشعوب في تقرير مصيرها بكافة الوسائل والطرق الممكنة والمتاحة.. داعيا السلطة الوطنية الفلسطينية إلى رد رسمي على السياسة الأمريكية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي، والبدء الفعلي بمسار مقاطعة السياسة الأمريكية.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ 6 أيام

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ أقل من شهر

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ أقل من شهر

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ أقل من شهر

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ أقل من شهر

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

الآن

التموين: أمهلنا المواطنين 97 يومًا للتحديث.. والتأخير سبب الحذف من البطاقات

الوزراء يصدر قرارًا بإنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي بطريق الواحات

شعراوي: مجالس شعبية لمراقبة القيادات عقب انتخابات المحليات

تباين أداء مؤشرات البورصة فى المستهل

ads
الأكثر قراءة

المتهم شاذ جنسيًا.. تفاصيل مثيرة في التحقيق مع عامل أنشأ صفحة لـ"تبادل الزوجات"

محمد الباز ساخرًا من عمرو أديب: "قاعد على نصبة مش في ستوديو"

إصابة 8 تلاميذ فى حادث على كوبرى القبارى بالإسكندرية

الطقس السيئ يضرب الإسكندرية والمحافظة تحذر المواطنين

ألبومات الصور

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

المتهم شاذ جنسيًا.. تفاصيل مثيرة في التحقيق مع عامل أنشأ صفحة لـ"تبادل الزوجات"

محمد الباز ساخرًا من عمرو أديب: "قاعد على نصبة مش في ستوديو"

إصابة 8 تلاميذ فى حادث على كوبرى القبارى بالإسكندرية

الطقس السيئ يضرب الإسكندرية والمحافظة تحذر المواطنين

كشكول

«التعليم» تدشن نظام التكنولوجيا التطبيقية بمعايير دولية

«الوزراء» تصدر قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة قانون تنظيم الجامعات

«الهلالى» أول المتقدمين لتصريح الظهور الإعلامي بجامعة الأزهر

بالصور.. افتتاح مركز تدريب «الحرف والصناعات الصغيرة» بالمنيا

«القاصد» يجري جراحة مستعصية لاستئصال ورم بالغدة الدرقية

الأمصار

مدرب يوفنتوس: التجاهل في جائزة الكرة الذهبية سيجعل رونالدو أفضل

مركز حقوقي: إدراج حركات المقاومة ضمن قوائم الإرهاب مخالف للقانون الدولي

الأمير خالد بن سلمان: نأمل في نجاح المشاورات اليمنية بالسويد

إيران: لن نناقش حصتنا في "أوبك" ما دمنا تحت العقوبات

أمير الكويت يتسلم دعوة خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

زيادة ممتلكات الأجانب من الأراضي في كوريا الجنوبية

4 ملايين عامل بريطاني يدخلون دائرة الفقر

حرمان بريطاني من القيادة لاصطحابه 11 شخصا في سيارته

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

فقدان الأسنان بين المسنات مؤشرًا للإصابة بضغط الدم المرتفع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎