البابا فرنسيس يطلق أحدث مؤلفاته "قوة الدعوة"

أصدر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، كتابًا جديدًا بعنوان "قوة الدعوة" وينشر فى 10 لغات بما في ذلك الصينية.



الكتاب عبارة عن مقابلة لمدة أربع ساعات بين الأب الأقدس ومدير إصدارات كلاريتى فى مدريد، الكاهن الإسباني فرناندو برادو، عنوانه: "قوة الدعوة، الحياة المكرسة اليوم".



ويناقش الكتاب موضوعات، من بينها الإكليروسية، خطر الإيديولوجيا "وهي واحدة من أخطر أعداء الحياة المكرسة"، ويقول البابا فرنسيس: "الإكليروسية هي جذر العديد من المشاكل حتى وراء حالات سوء المعاملة، ما وراء النضج والعصاب، نجد الإكليروسية".



ينقسم الكتاب إلى 3 فصول وهي: "النظر إلى الماضي مع الامتنان"، "عيش الحاضر مع الشغف"، و"النظر إلى المستقبل بأمل".