القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:14 م

شاهد .. محمد صلاح بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلى بدون تقطيع لايف live

محمد صلاح
محمد صلاح
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يواجه فريق ليفربول نظيره بيرنلى مساء اليوم الأربعاء 5-12-2018 ضمن مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز فى الأسبوع الـ 15

تقام مباراة ليفربول وبيرنلى بث مباشر على ملعب تيرف مور وبتعليق محمد الكوالينى وعلى صافرة الحكم ستيوارت أتويل بث مباشر كورة أون لاين – كورة ستار – كورة لايف فيما تذاع مباراة ليفربول وبيرنلى فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشرة إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات .

تنقل مباراة ليفربول المحترف بالنادى اللاعب المصرى محمد صلاح وبيرنلى على قناة بى ان سبورت 1 شاهد محمد صلاح فى مباراة ليفربول وبيرنلى بث مباشر

بث مباشر مباراة محمد صلاح ليفربول وبيرنلى اليوم الأربعاء بدون تقطيع يلا لايف رابط سريع شغال

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أثناء مواجهة بيرنلى :

تشكيل ليفربول المتوقع ضد بيرنلي

واستقر يورجن كلوب تشكيل فريقه اليوم حيث يستبعد ساديو ماني للإصابة وروبرتو فيرمينو لتراجع مستواه مؤخرًا، وقد يبدأ مباراة اليوم بتشكيل يضم:

فى حراسة المرمى: أليسون بيكر وفى الدفاع: جوميز، لوفرين، فان ديك، مورينو وفى الوسط: ميلنر، فابينيو، كيتا أما فى الهجوم: محمد صلاح، ستوريدج، شاكيري.

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