قبرص تحتج لدى الأمم المتحدة على اختراقات تركيا لمجالها الجوي

أعلنت مصادر قبرصية مطلعة اليوم الأربعاء، أن نائب مندوب قبرص الدائم لدى الأمم المتحدة بولي إيوانو أرسل يوم 20 نوفمبر الماضي خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس؛ للاحتجاج على اختراقات تركيا للمجالين الجوي والبحري لبلاده.



وأوضحت المصادر، حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه"، أن اختراقات تركيا للمجالين الجوي والبحري لقبرص وقعت في شهر سبتمبر في هذا العام.



ووفقا لبيان صحفي صدر حول هذا الشأن، فإن خطاب المسئول القبرصي أُعلن عنه يوم أمس الثلاثاء كوثيقة رسمية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.