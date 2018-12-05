برلماني روسي: سنرد بالمثل على طرد سلوفاكيا أحد دبلوماسيينا

قال عضو لجنة الشئون الدولية في مجلس الدوما الروسي، أوليج موروزوف، إن بلاده سترد بالمثل على قيام سلوفاكيا بطرد دبلوماسي روسي بزعم الاشتباه بممارسته نشاطا تجسسيا.



وأضاف "موروزوف" في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، "أن الرد دوما في مثل هذه الحالات يكون بالمثل، ونحن نرفض مثل هذه الاتهامات الواردة من سلوفاكيا".



وكان رئيس وزراء سلوفاكيا، بيتر بيلليجريني، أعلن اليوم الأربعاء، أن بلاده طردت دبلوماسيا روسيا، بعد تقديم الاستخبارات العسكرية السلوفاكية معلومات عن مشاركته في أنشطة تجسس على الدول الأعضاء في حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن الطرد جرى 22 نوفمبر الماضي، وأن الدبلوماسي الروسي غادر سلوفاكيا خلال 48 ساعة.