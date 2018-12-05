مشاهدة بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والجونة اليوم الاربعاء الدوري المصري | Al Ahly يلاشوت

يخوض فريق الأهلي مواجهة قوية ضد فريق الجونة في تمام السابعة مساء الأربعاء الموافق 5-12-2018، علي ملعب "السلام" ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018/2019.

وكان الأهلي قد فاز على بتروجيت بهدف مقابل لا شيء مساء أمس السبت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري، ويتطلع لمواصلة انتفاضته وتحقيق الانتصار على فريق الجونة في لقاء الأربعاء، من أجل مواصلة زحفه نحو موقعه الطبيعي في صدارة ترتيب الدوري المصري.

مشاهدة بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والجونة اليوم الاربعاء الدوري المصري | Al Ahly يلاشوت

ويحتل الأهلي المركز ال16 في بطولة الدوري، ويسعى للفوز على الجونة والاقتراب أكثر من مقدمة الجدول، حيث فاز على بتروجت بهدف نظيف في المباراة الماضية.



ويأتي الجونة في المركز 11 برصيد 16 نقطة، وتلقى هزيمة كبيرة من الزمالك بنتيجة 3-0.

ومن المقرر أن تذاع المباراة على شاشة أون سبورت وكذلك نايل سبورت.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:

شريف إكرامي في حراسة المرمي، أمامه كريم نيدفيد وسعد سمير وأحمد علاء وأيمن أشرف، وفي خط الوسط عمرو السولية وهشام محمد، وفي الأمام أحمد الشيخ ووليد سليمان وناصر ماهر ووليد أزارو.

مشاهدة بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والجونة اليوم الاربعاء الدوري المصري | Al Ahly يلاشوت

أما فريق الجونة يخوض اللقاء بقيادة فنية جديدة لـ"حمادة صدقي" والذي تولي قيادة الفريق خلفًا لهشام زكريا الذي تقدم بإستقالته مؤخرًا بسبب سوء النتائج، ويتطلع "صدقي" لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره مع الفريق الساحلي.





ستذاع مباراة الأهلي ضد الجونة بالدوري المصري في تمام السابعة مساء الأربعاء 5-12-2018 عبر قنوات نايل سبورت، وأون سبورت، كما يمكنكم متابعة المباراة عبر خدمة البث المباشر على موقع الدستور الرياضي.

مشاهدة بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والجونة اليوم الاربعاء الدوري المصري | Al Ahly يلاشوت