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اقتصاد
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:10 م

غدًا.. إدراج الزيادة لحملة أسهم "عبور لاند"

عبور لاند
عبور لاند
اكرم عمران
dostor.org/2423478

قررت لجنة القيد بالبورصة الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية، من 200 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه، موزعة على 200 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم (الإصدار الثامن) والزيادة ممولة من الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقًا للقوائم المالية فى 31\12\2017، وذلك بواقع سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة.

يذكر أن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء، بواقع ( 1) سهم مجانى لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم الشركة، اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدًا الخميس.

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