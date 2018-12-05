فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحرك فوري لحماية شعبها من الاحتلال

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال الإسرائيلي وعنجهيته عقب هدم مدرسة "التحدي 13" صباح اليوم الأربعاء في بلدة السموع جنوب الخليل جنوب الخليل.



وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته بهذا الخصوص، أن هدم المدرسة يختبر ما تبقى من مصداقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها "اليونسكو" ويشكك في نفس الوقت في رغبتها وقدرتها على لجم ممارسات الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي.



واعتبرت هدم المدرسة "جريمة" بكافة المقاييس تضاف إلى جرائم الاحتلال والمستوطنين اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، ومؤسساتهم التعليمية، وهي حلقة من حلقات التطهير العرقي الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الوجود الوطني والإنساني للفلسطينيين على أرضهم في جميع المناطق المصنفة "ج"، (الخاضعة لإسرائيل أمنيا وإداريا وفق اتفاقية أوسلو) تلك المناطق التي تتعرض لأبشع عمليات الاستيطان، والتهويد، والتطهير العرقي، بهدف طرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم.