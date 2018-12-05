مشاهدة ( لايف ) مباراة الاهلي اليوم بث مباشر korastar مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر في الدوري المصري (مجانا)

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يخوض فريق الأهلي مواجهة قوية ضد فريق الجونة في تمام السابعة مساء الأربعاء الموافق 5-12-2018، علي ملعب "السلام" ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018/2019.





وكان الأهلي قد فاز على بتروجيت بهدف مقابل لا شيء مساء أمس السبت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري، ويتطلع لمواصلة انتفاضته وتحقيق الانتصار على فريق الجونة في لقاء الأربعاء، من أجل مواصلة زحفه نحو موقعه الطبيعي في صدارة ترتيب الدوري المصري.