الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:08 م
مشاهدة ( لايف ) مباراة الاهلي اليوم بث مباشر korastar مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر في الدوري المصري (مجانا)
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مشاهدة ( لايف ) مباراة الاهلي اليوم بث مباشر korastar مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر في الدوري المصري (مجانا)
يخوض فريق الأهلي مواجهة قوية ضد فريق الجونة في تمام السابعة مساء الأربعاء الموافق 5-12-2018، علي ملعب "السلام" ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018/2019.
وكان الأهلي قد فاز على بتروجيت بهدف مقابل لا شيء مساء أمس السبت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري، ويتطلع لمواصلة انتفاضته وتحقيق الانتصار على فريق الجونة في لقاء الأربعاء، من أجل مواصلة زحفه نحو موقعه الطبيعي في صدارة ترتيب الدوري المصري.
مشاهدة ( لايف ) مباراة الاهلي اليوم بث مباشر korastar مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر في الدوري المصري (مجانا)
ويحتل الأهلي المركز ال16 في بطولة الدوري، ويسعى للفوز على الجونة والاقتراب أكثر من مقدمة الجدول، حيث فاز على بتروجت بهدف نظيف في المباراة الماضية.
ويأتي الجونة في المركز 11 برصيد 16 نقطة، وتلقى هزيمة كبيرة من الزمالك بنتيجة 3-0.
ومن المقرر أن تذاع المباراة على شاشة أون سبورت وكذلك نايل سبورت.
ويعاون محمد عادل كل من محمد عبد المجيد وسامي هلهل، بينما يكون أحمد صالح حكما رابعا.
والثنائي أحمد العدوي ووليد عبد العزيز في الحكم الخامس.
ويحتل الأهلي المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 8 مباريات فقط. ويأتي الجونة في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:
شريف إكرامي في حراسة المرمي، أمامه كريم نيدفيد وسعد سمير وأحمد علاء وأيمن أشرف، وفي خط الوسط عمرو السولية وهشام محمد، وفي الأمام أحمد الشيخ ووليد سليمان وناصر ماهر ووليد أزارو.
وكان الأهلي قد فاز على بتروجيت بهدف مقابل لا شيء مساء أمس السبت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري، ويتطلع لمواصلة انتفاضته وتحقيق الانتصار على فريق الجونة في لقاء الأربعاء، من أجل مواصلة زحفه نحو موقعه الطبيعي في صدارة ترتيب الدوري المصري.
مشاهدة ( لايف ) مباراة الاهلي اليوم بث مباشر korastar مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر في الدوري المصري (مجانا)