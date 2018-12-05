حبس المتهمين بسرقة 61 ألف جنيه من سوبر ماركت بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاملين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بسرقة مبلغ 61 ألف جنيه، من داخل سوبر ماركت بحلوان.



كان بلاغًا قد ورد للعميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، من مدير فرع سوبر ماركت شهير بدائرة القسم، يفيد باكتشافه سرقة مبلغ 61 ألف جنيه.



بالانتقال والفحص، تبين سلامة مداخل ومخارج السوبر ماركت، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء الواقعة كلا من:"م. ا، عامل و"ى. م"، عامل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليهما.



وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكاب الواقعة نظرًا لأنه كان يعمل بالسوبر ماركت قبل فترة، واشترك مع صديقه "المتهم الثانى" لسرقته. وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.