ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو حشيش في الشرابية ومنشأة ناصر

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم تجارة المواد المخدرة.



أسفرت تلك الحملات بإشراف اللواء مجدي السمري، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن ضبط (عاطل) بمحافظة القاهرة في كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 465 جرامًا)، وآخر سبق اتهامه في قضية "سلاح دون ترخيص" بمحافظة القاهرة، في كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.143 كيلو جرام.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيقات، وجار استمرار الحملات الأمنية.