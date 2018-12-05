24 ديسمبر.. بدء التوزيع المجانى لحملة أسهم "مصر للالمنيوم"

كشفت إدارة الإفصاح بالبورصة عن أن شركة مصر للالومنيوم توزع الأسهم المجانية، بواقع نصف سهم لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة، بدءًا من 24 ديسمبر الجارى.



وأضافت الشركة في إفصاحها للبورصة منذ قليل، بأن الحق في التوزيع سيكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأحد 23 ديسمبر.



يأتي ذلك في أطار زيادة رأس المال المصدر من 1.1 مليار جنيه إلى 1.650 مليار جنيه بزيادة قدرها 550 مليون جنيه ممولة من الأرباح العام المالي 20172018، موزعة على 137.5 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم الواحد توزع على مساهمي الشركة.

