اعتقال قيادى بارز فى تنظيم "داعش" بالأنبار

أعلن مصدر فى الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال أحد أبرز قياديى تنظيم " داعش" الإرهابي بكمين غرب محافظة الأنبار.



وقال المصدر- في تصريح نقلته قناة "الإخبارية " العراقية- "إن قوة أمنية من الفوج التكتيكي الخاص نصبت كمينًا محكمًا للقيادي البارز في عصابات داعش الإرهابية فور وصوله إلى قضاء الرطبة، وتم اعتقاله دون وقوع أى مقاومة مسلحة".



وأضاف المصدر أن المعتقل مطلوب لتورطه في عمليات استهداف القوات الأمنية إبان عمليات التحرير في غرب المحافظة، فضلًا عن تورطه فى عمليات إرهابية أخرى، موضحًا أن المعلومات الاستخباراتية وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، مكنا القوات الأمنية من اعتقال القيادي الذي يعد من أبرز قيادات التنظيم الإرهابي في الأنبار.