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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:05 م

وزير الرياضة يبحث مع مستثمري بورسعيد تطوير مركز شباب الإستاد

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب
أ ش أ
dostor.org/2423465

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، مع مجموعة من المستثمرين من محافظة بورسعيد، المقترح المقدم بشأن تطوير مركز شباب الإستاد ببورسعيد؛ في ضوء إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لإمكانيات ومنشآت تلك مراكز الشباب وزيادة مواردها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأعضاء.

وعرض مستثمرو بورسعيد ملفا متكاملا حول تطوير المركز حيث من المقرر أن يضم مبنى فندقيا، ومولا تجاريا، وحمام سباحة ترفيهيا، وناديا اجتماعيا، وملعبا خماسيا، وحمام سباحة تدريبيا، ومسجدا ومحلات تجارية، وأماكن للعائلات والأطفال.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الاستثمار في المنشآت الشبابية والرياضية من شأنه تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب دون تحمل الدولة أي أعباء مالية حالية أو مستقبلية، وزيادة الموارد المالية للدولة مما ينعكس بالإيجاب على تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية، وإنه سيتم دراسة مقترح الاستثمار في مركز شباب الإستاد ببورسعيد وآلية تطبيقه وفقا للقانون والضوابط الحاكمة.

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