ضبط 534 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط 10 قضايا مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، وضبط 218 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح وضبط 14 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.



وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 49 قضية فى مجال الغش التجاري وضبط 534 قضية فى مجال المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم إعلان أسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين.



وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 15 قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها، وضبط 32 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقررـ وضبط 4 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة وضبط قضية واحدة فى مجال السلع مجهولة المصدر.