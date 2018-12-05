بث مباشر مجانا| مباراة ليفربول وبيرنلى HD يوتيوب بدون تقطيع

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

الألوان والأشجار تزين الحواري، الأطفال تتعالى ضحكاتهم من البيوت، الملابس تزين أحبال النوافذ، بدت متراصة في تناغم مقصود، القطط تجوب الأزقة، والطيور تتجول باحثة عن فضلات طعام على الأرض، رجل كهل قابع في ...